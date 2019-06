Klip týdne: A zase ti Rammstein! Tentokrát v roli sexuálních kolonizátorů

Video of Rammstein - Ausländer (Official Video)

A nebyli by to Rammstein tak, jak je známe, aby opět tak trochu neprovokovali. Už první skladba a její velkolepý vizuál vyvolaly diskuze ještě před oficiálním vypuštěním do světa – a stačila k tomu jen upoutávka na klip. A jelikož album láme rekordy, co se prodejnosti týče, není čas otálet. Zvlášť, když je na řadě turné.

Po druhé, politicky laděné Radio, která si vystačila s černobílým pojetím, přišla řada na již třetího zástupce z nového alba. Ausländer (Cizinec) je poměrně vtipný kousek vyprávějící o partě německých „turistů“, jež připluli na člunu coby kolonizátoři na malý ostrůvek obývaný místním kmenem domorodců, aby zde objevovali nejen jeho přírodní krásy, ale též místní ženy. Nechybí tance u ohně, hodně alkoholu ani sexuální orgie. A samozřejmě nahá ženská prsa. Hodně nahých ženských prsou.