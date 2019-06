„Děkuji, že jste si konečně vzpomněli.“ Zlatý slavík ve Zlíně obul Zlatý střevíček

Zlatý slavík s nadsázkou prohlásil, že Zlatý střevíček čekal. A upozornil, že ho nebere jako cenu za celoživotní dílo, protože ještě nekončí. „Děti prostě mají takovou upřímnost. A na tom mně velmi záleží. Proto tuto cenu opravdu přijímám s velkou vděčností a s díky porotě, že jste si konečně vzpomněli,“ poděkoval Gott za ocenění.

Grand Prix Zlín Film Festivalu za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kinematografie pro děti a mládež a její prezentaci převzal již při zahájení festivalu výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha. Své hvězdy na chodníku slávy letos odhalili Helena Vondráčková a Jan Hrušínský.

Cenám dominuje Rocca mění svět

Nejúspěšnějším snímkem 59. ročníku festivalu se stal německý snímek Rocca mění svět. Příběh mladé dívky, který režírovala Katja Benrathová, získal zvláštní cenu odborné poroty pro hraný film, zvláštní cenu ekumenické poroty, cenu dětské poroty i diváckou cenu.

„Rocca je příklad vynikajícího filmu pro děti i celou rodinu, každý z diváků si tam najde to své, děti to moc bavilo. Bylo tam nějaké morální poselství, kdy se čistá holka objeví ve skupině dětí, které jsou už určitým způsobem zkažené, a snaží se to napravit a změnit svět,“ popsala snímek umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.