Operní Oscar míří na Moravu. Festival Janáček Brno získal cenu The International Opera Awards

Slavnostní vyhlášení vítězů prestižní ceny The International Opera Awards přezdívané „operní Oscar“ se uskutečnilo v pondělí v Sadler's Wells Theatre v Londýně. Ocenění se každoročně uděluje od roku 2012.

Janáček Brno byl oceněn v kategorii festivalů. Cílem brněnské akce je především připomenutí a další rozvoj odkazu skladatele Leoše Janáčka. Festival uvádí především inscenace Janáčkových oper, a to z předních scén z České republiky i ze zahraničí.

„Je to pro nás operní Oscar a věříme, že pro celou Českou republiku je to významný kulturní počin a že jsme zase do světa vyslali signál, že dílo Leoše Janáčka žije, a to nejenom v zahraničí, ale i v Čechách,“ uvedli Martin Glaser s Jiřím Heřmanem, kteří cenu převzali.

„Národní divadlo Brno se tím se svým festivalem dostává do společnosti těch nejlepších umělců a souborů z celého operního světa. Po pouhých šesti ročnících festivalu je to až neuvěřitelný úspěch,“ upozornil Glaser.

Od roku 2008 se Janáčkovo Brno koná pravidelně, je členem Asociace hudebních festivalů ČR a angažuje se v mezinárodní organizaci Opera Europa. Hlavním pořadatelem akce je Národní divadlo Brno.

Sedmý ročník mezinárodního festivalu Janáček Brno začne na podzim 2020.