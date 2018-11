Liška Bystrouška z dětského domova. Brněnská opera připomíná Těsnohlídkovu vánoční sbírku

Ne do lesa, ale do dětského domova Dagmar umístil Příhody lišky Bystroušky režisér Jiří Heřman. Chce tím připomenout autora operní předlohy, Rudolfa Těsnohlídka, který v roce 1924 založil tradici vánočních stromů republiky a s nimi souvisejících sbírek pro sociálně slabé. Z těchto příspěvků pak dětský domov vznikl.

Zvířata se proto v opeře objevují jako hračky. „Na této myšlence mě bavila konfrontace dětského světa a zároveň toho dospělého. Nemáme tady zvířátka od hlavy až k patě, ale jsou to dospělí, kteří se skrze tu masku proměňují ve zvíře a zase zpátky v člověka. Bavilo mě pohlížet na to zvířecí v nás a zase z pohledu zvířat na to, co je v lidech,“ řekl režisér opery Jiří Heřman.