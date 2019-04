RECENZE: Král coverů Leo Moracchioli v pražské Lucerně. Přišli i Králík a jednorožci

Video of Poker Face (metal cover by Leo Moracchioli)

Od té doby už v řekách uplynulo mnoho vody a Leo má v současnosti na kontě už slušný počet předělávek – už jen proto, že je v tomto směru poměrně produktivní. Ve svém studiu Frog Leap, pod jehož hlavičkou i veškerou tvorbu vypouští do světa, aranžuje nejslavnější hity do metalového hávu, a dává jim tak úplně jiný a někdy až překvapivý rozměr.

Poměrně často si totiž ke spolupráci přizve i jiné talentované hudebníky, nebo zapojí dokonce i členy své rodiny včetně manželky a malé dcery či plyšové postavičky, přičemž mezi nejznámější asi patří postava Králíka. Jeho videa jsou humorná, často brána s nadsázkou a mají obrovskou popularitu.

O té svědčí už jen to, že z původně avizované Nové Chmelnice byl koncert pořadatelem nakonec přesunut do větších prostor Lucerna Music baru, i ten byl však brzy zcela vyprodán. Natěšení fanoušci se postupně natěsnali do pražského klubu, a za chvíli tak byla příslovečná hlava na hlavě.

Adele, Pink i Killing In The Name a Králík v Rockyho trenýrkách

Koncert samotný začal krátce po osmé hodině. Setlist byl sestavený ze samých prověřených hitů, takže atmosféra skvěla gradovala a nabírala na obrátkách. Fanoušci se tak dočkaly pecek jako Feel Good Inc. od Gorillaz, Genie in a Bottle od Christiny Aguilery, Heathens od Twenty One Pilots, velehitu Africa od Toto nebo pomalejších Try od Pink či Sail od Awolnation. Chybět nesměla ani již zmíněná Poker Face. Jeden z největších ohlasů pak sklidila skladba Zombie od The Cranberries.

Došlo i na rockovější pecky v podobě kultovní Killing in the Name od Rage Against The Machine, která byla živě přenášena i na YouTube, nebo filmové hity Ghostbusters či Eye of the Tiger z Rockyho, při kterém na pódiu stylově pobíhal Bunny v boxerských trenkách. S ženskými vokály vypomohla Leovi Hannah Boulton, která jede turné spolu s ostatními členy Frog Leap Studio jako speciální host.