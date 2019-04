Holka ve vitríně a házení ryb. „Primitivové“ popisují průkopnické začátky

„Kluci mě namontovali, že musím napsat tuhle knížku, protože všichni umírají a mladí nevědí nic. Je to o historii českého bigbítu, undergroundu, první kapela na světě, která používala šminky, zvukové efekty, zvířata. Když jsme začínali, tak se nám všichni smáli, co to používáme za blbosti, a teď to všichni používají.“