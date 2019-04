Osud „božského Čecha“. Petr Václav zfilmuje život skladatele Josefa Myslivečka

Podstatnou součástí snímku o skladateli je hudba. Tvoří ji z velké části téměř dvě stě padesát let nenastudované Myslivečkovy árie a skladby v podání Collegia 1704. Soubor zaměřující se na starou hudbu například před sedmi lety oprášil v Národním divadle Myslivečkovu operu Olimpiade.

Z českých herců si režisér vybral ty, s nimiž už spolupracoval v předchozích filmech: Karla Rodena a původně neherce Zdeňka Godlu (proslaveného rolí v seriálu Most! ). Oba se objevili ve Václavově předchozím dramatu Nikdy nejsme sami a Godla i v Českým lvem oceněném snímku Cesta ven, jímž se Petr Václav po třinácti letech vrátil k celovečerním filmům. Tématem tohoto filmaře je především život romských menšin a lidí v sociálně vyloučených lokalitách.

Myslivečkův příběh bude po více než deseti letech příprav vznikat v kulisách Pavie, Cremony, Janova a Benátek. Na několik dní se pak filmaři přesunou i do Prahy, kde se Mysliveček v roce 1737 narodil, pravděpodobně v Sovových mlýnech na Kampě. V mlynářském řemesle po svém otci ale nepokračoval, i když se mlynářem vyučil.

Koprodukční snímek Il Boemo, na němž se podílí i Česká televize, se začne natáčet v druhé polovině července v Itálii, tedy v zemi, kde pod doslovným překladem svého jména jako Giuseppe Venatorini zažil vzestup i pád. Do Itálie se vydal nabrat zkušenosti, i když tehdy už komponoval, především pro kláštery.

Video of Josef Mysliveček - Cello Concerto in C-major

Do kin by měl být Il Boemo uveden na konci příštího roku. Letos na podzim mu bude předcházet album, v němž pěvci a hudebníci zapojení do filmu Myslivečkovu tvorbu připomenou.