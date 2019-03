Simon Mawer: Skleněný pokoj je fikce ve skutečné vile Tugendhat

Mawerovým nejznámějším titulem ale zůstává Skleněný pokoj. „Ten příběh je fikce, ale zasazená do vily Tugendhat,“ opakuje Mawer v souvislosti s touto knihou. Nicméně podobnost mezi osudem fiktivní rodiny Landauerovy a skutečných majitelů lze najít. Například jak postavy románu, tak manželé Tugendhatovi museli na konci třicátých let uprchnout ze země, protože se kvůli svému židovskému původu obávali sílící moci nacistů. A do vily se už nikdy bydlet nevrátili.

„Už v době svého vzniku to byla stavba budoucnosti,“ nepochybuje Mawer. Na svou dobu architektonicky odvážný dům je dalším „hercem“ příběhu zasazeného do třicátých let. „Československo bylo v té době zemí plnou naděje, takže film zachycuje, co se tu tehdy dělo, dynamiku doby. A pak je tu rodina, dostatečně kulturní a inteligentní, aby tu budoucnost vnímala,“ shrnuje spisovatel.

Podle režiséra Juliuse Ševčíka je filmová adaptace postavena na milostných příbězích trojice postav, které vilu obývaly, v kontextu československých dějin. Za svůj předchozí snímek o politikovi Janu Masarykovi obdržel režisér dvanáct Českých lvů. Do hlavní role obsadil tehdy Karla Rodena, který si zahrál i ve Skleněném pokoji. Představuje vizionářského architekta Rainera von Abta, který pro manžele Landauerovy výjimečný dům navrhne. Skutečná vila Tugendhat byla dílem Ludwiga Miese van der Rohe.

Manžele Liesel a Viktora Landauerovy, pro něž prosklená stavba ve filmu vznikne, ztvárnili nizozemská herečka Carice van Houtenová a dánský herec Claes Bang. Lieselinu osudovou přítelkyni hraje Švédka Hanna Alströmová.