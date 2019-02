Humor umírá poslední. Zkáza Dejvického divadla zasáhne televizi i kina

Zkáza by byla spokojit se – a brát se vážně

Opravdovou zkázou Dejvického divadla by bylo, kdyby se začalo brát příliš vážně nebo začalo být spokojené samo se sebou, shodují se herci. Nic takového v novém seriálu nehrozí, postaven je na velké nadsázce a mystifikaci.

„Ale je tam spousta míst, která se blíží realitě, a to nejen z hlediska prostředí. Narážky na to, co se kdysi stalo, či nějaké dávné historky zapracovány jsou, některé ezoterické rituály také. Je důležité, aby to byl mix polopravdy a fikce, ale samozřejmě je všechno přestřelené,“ doplnil spoluautor námětu a scénáře Ondřej Hübl.

V režii Miroslava Krobota se představí celé Dejvické divadlo — nejen všichni členové souboru, ale také ostatní zaměstnanci, od ředitelky přes rekvizitáře až po pokladní. „Mám dojem, že to není jen o Dejvickém divadle, ale obecně o divadle a divadelnících, o vztahu k divadlu. Myslím si, že je to všude plus minus stejné,“ poznamenává Krobot.