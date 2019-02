Okupace očima malého dítěte. Národní divadlo uvedlo hru podle Jáchyma Topola

Román Noční práce evokuje svět české vesnice v čase přelomové dějinné události, okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Bratři Ondra a Malej jsou uklizeni na venkov. „Bylo mi šest, tehdejší dění mám pořád v hlavě: tanky, výstřely. Tak jsem to použil,“ řekl autor ke svému textu, který jako jeho třetí román vyšel v roce 2001.

„Základem je historicky rok 68, který se do mne vryl, jako skoro do každého mé generace, jako do úplně malého kluka. To je pak takové až hnisavé ložisko. Malinkatý člověk vidí ty děsivé obludy tanků a cizokrajné vojáky, kteří pokřikují a řvou, a hlavně vidí to zděšení a zmatek svých vlastních lidí. Všichni v té malé vesnici byli poplašení,“ vypráví.

„Ruské tanky jsou na Ukrajině“

„Text mi připadá současný tím, že na světě se katastrofy podobného druhu dějí všude. Nechci být panikář, ale tím, že je Rusko znovu agresivní a ruské tanky jsou na Ukrajině a kdoví kde ještě, tak ten text bohužel pořád nese aktuálnost,“ varuje Topol.

Čtenáře provádí několika srpnovými dny, ale současně se dotýká desítek rozmanitých historických událostí, kterými mohla typická česká vesnice projít: válka, odsun, okupace, kolektivizace, ale také hony na čarodějnice, pogromy nebo masopustní orgie.