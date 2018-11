„Co po nás zbude? Mně by stačilo nezhebnout!“ Národní divadlo navštívil Emil Hakl

„Ale víš co? Někdy mě až vochromí touha to všecko zastavit, stopnout, zatáhnout za brzdu. Víš co! Jsem ve věku, kdy mi umíraj kamarádi. Co po nás zbude? Mně by stačilo zůstat tu. Tady na tom rohu. Stát a čumět! Nikam nejít! Nepokračovat, kurňa! Nezhebnout! Víš, co myslim? Taky to tak cejtíš?“ ptají se „hrdinové“ hry Návštěva.

Hra, která je divadelním debutem jednoho z nejznámějších současných českých spisovatelů Emila Hakla, svádí dohromady čtyři dávné kumpány, kteří pořádají večírek a probírají záležitosti osobní i dějinné, dávno dané a nezvratné, vedou se řeči o zániku lidstva, politice světových velmocí nebo o prohnilosti českých elit.

Řez mužským světem

Leitmotivem jejich klábosení se stává asteroid, jenž má k večeru dopadnout na Zemi. Křehké postavení planety se překrývá se stejně ohroženou a křehkou tělesnou schránkou lidských životů, v těle jednoho z mužů se totiž mezitím uhnízdila smrt.

„Čtyři singl padesátníci, co si tak můžou povídat? Všechno možný. Nejsou to úplní ztroskotanci, ale život se jim možná úplně nepovedl a teď to zjistili. Už jsou na horizontu a začínají klesat z kopečka,“ popisuje David Matásek.