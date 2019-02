Musí mít život happy end? Slovácké divadlo prožívá Kosmické jaro

Kosmické jaro vychází nejen názvem z obrazu abstraktního malíře Františka Kupky. Odkrývá otázky o podstatě existence člověka a vůbec vesmíru, které si pokládají osoby nejrůznějších věků i profesí.

Hlavní postavou je Pán domu, jehož ztvárnil Pavel Hromádka. „Je velmi nemocný a připravuje se – ne na smrt, to je příliš obyčejně řečeno, ale na přechod někam jinam. A uvažuje,“ upřesnil herec.

V rolích návštěvníků domu určeného kvůli těžbě k demolici se vystřídá skoro celý herecký soubor. „Hra má spoustu odkazů na Čechova, s nímž se ve Slováckém divadle často setkáváme, mohli jsme z něho tedy čerpat,“ podotýká ke Smočkově textu herečka Jitka Hlaváčová.

Odpovědi musíme hledat v sobě, ne v kosmu

Kosmické jaro napsal na konci šedesátých let pro svou domovskou scénu, tedy pražský Činoherní klub, Ladislav Smoček. Pouze na této scéně také byla inscenace zatím dvakrát uvedena, poprvé v roce 1970, podruhé o třicet let později. „Až během inscenování jsme přicházeli na to proč. Je to opravdu velice komplikovaná věc,“ připustil ředitel Slováckého divadla a režisér inscenace Michal Zetel.