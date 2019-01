Česko posílá na Eurovizi kapelu Lake Malawi s Albertem Černým. Poslechněte si vítěznou píseň

Kapela Lake Malawi se nikdy netajila svými zahraničními ambicemi. Už jejich první singl „Always June“ představil Albert Černý akusticky v živém vysílání rádia BBC London. V květnu roku 2015 pak vydali nahrávku „We Are Making Love Again“. V témže roce Lake Malawi vystoupili na britském The Great Escape Festivalu v Brigtonu a singl „Chinese Trees“ bodoval v hitparádě Audition Poll na Amazing Radiu.

Kapely si během jejího působení na hudební scéně všiml i management známých jmen jako Thirty Second To Mars (2014), Mika (2016) a v roce 2017 i velkých oblíbenců Lake Malawi, skupiny The Kooks. Lake Malawi tak dostali příležitost představit svou tvorbu fanouškům těchto hvězd jako předkapela na jejich pražských halových koncertech.