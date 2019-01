Žena na válečné stezce vyrazila z Islandu zachránit svět

Padesátnice Halla je na první pohled spořádaná učitelka, má ale i svou druhou stránku – snaží se zachránit čistou islandskou přírodu a bojuje proti těžkému průmyslu. Ve chvíli, kdy boj s průmyslovými giganty nabírá na obrátkách, přichází nečekaný zvrat. Žádosti o adopci ze zahraničí, na kterou Halla už skoro zapomněla, bylo vyhověno. Brzy se stane matkou ukrajinského sirotka.

„Svět potřebuje zachránit a Halla se snaží přijít na to, jak to udělat. Můj snímek je ale také příběhem o lásce a vášni. Vášni udělat pro svět něco dobrého. Zachránit svět, nebo zachránit dítě? Před tímto dilematem hrdinka stojí. Stačí adoptovat jedno dítě, aby zachránila svět? Ovšem pokud svět nezachrání, nebude mít to dítě kde žít,“ shrnuje témata filmu Erlingsson.

Za Ženu na válečné stezce získal loni v listopadu cenu Evropského parlamentu LUX Prize. Ocenění pak usnadnilo distribuci jeho novinky do kin i v dalších evropských státech.

Kritici si všimli už Erlingssonova celovečerního debutu. Za svérázný film O koních a lidech obdržel na festivalu v San Sebastianu cenu pro nejlepšího režiséra.