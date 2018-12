Recenze: Radim Hladík byl hlavně citlivý muzikant. Má hra jen potvrzuje jeho význam

Radim Hladík (1946-2016) bude navždy zapsán především jako vynikající kytarista, který v 60. letech ve skupinách The Matadors, a po jejich rozpadu v Blue Effect předváděl, co vše lze na elektrickou kytaru zahrát. Jeho význam ovšem spočíval nejen ve skvělé technice, to je vlastně to méně důležité – Hladík byl především citlivý hudebník, který věděl, kdy se do svých šesti strun doslova opřít, a kdy je, v souladu se svým jménem, pouze hladit.

A také měl cit pro výstavbu sól, stejně jako – a to je zvláště u sólových hráčů podstatné – pro doprovázení, kdy se dokázal stáhnout a „hrát na jiného“. Zároveň nelze pominout jeho skladatelské schopnosti. Na jednoho možná až příliš chvály, v Hladíkově případě však zcela na místě.