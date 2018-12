Jiří Bartoška trpěl Nesnesitelnou lehkostí bytí. Audiokniha ale nakonec vznikla

„Trochu z ješitnosti mě potěšilo, když mě oslovili s tím, že pan Kundera by si přál, abych tuhle knížku načetl já. Znal jsem ji, znova jsem si ji přečetl a arogantně jsem do toho vstoupil,“ vypráví Bartoška.

„Ta kniha má souvětí, která jako ponorná řeka mizí a jako Punkva se objeví nahoře, a vy ty věty pořád musíte sledovat, aby na konci, kde je tečka, to mělo smysl a logiku,“ popisuje komplikovaný Kunderův text, který mu prý při natáčení působil značné starosti.

„Dokonce v půlce toho natáčení jsem se omluvil, protože jsem měl z toho vždycky obrovské nervy, když jsem tam měl jít na frekvenci, a řekl jsem: Pánové, já zaplatím, co to zatím stálo, ale já to dělat nebudu, omlouvám se, ale nemám na to sílu,“ říká Bartoška.

Až potvrzení od Milana Kundery, že je s natočeným materiálem velmi spokojen, prý Bartošku přimělo, aby audioknihu dokončil. Kundera žije dlouhodobě ve Francii, kam emigroval v sedmdesátých letech.