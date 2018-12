Filmová upoutávka týdne: Shakespearovský Branagh zase točí pro Disneyho. Oživuje Artemise Fowla

Video of Artemis Fowl (2019) HD trailer | CZ dabing

Dvanáctiletý génius Artemis Fowl pochází z kdysi bohaté zločinecké rodiny. Jenže jeho otec je ztracený a matka to těžce snáší. Artemis se tak spolu s rodinným bodyguardem Butlerem vydá do říše mocného národa skřítků. Zmizení otce totiž mohou mít tyto bytosti na svědomí, navíc jejich nezměrné bohatství by mohlo obnovit zašlou slávu rodu Fowlů. Artemis tak unese kapitánku skřítkovské stráže, aby se dostal ke skřítčímu zlatu.