Is this the real life? Is this just fantasy? Queen se vrací v hraném filmu

Režie snímku se ujal Bryan Singer, režisér komiksové série X-Men, thrilleru Obvyklí podezřelí nebo válečného dramatu Valkýra. Zhruba ve dvou třetinách vzniku filmu ho ale studio 20th Century Fox vystřídalo Dexterem Fletcherem, jehož zatím nejvýraznějším režisérským počinem je sportovní komedie Orel Eddie o svérázném britském skokanovi na lyžích. Se životopisnými náměty má zkušenosti i scenárista Bohemian Rhapsody. Anthony McCarten se může pochlubit oscarovými nominacemi za příběhy o teoretickém fyzikovi Stephenu Hawkingovi (Teorie všeho) a britském premiérovi Winstonu Churchillovi (Nejtemnější hodina). Scénář vznikl podle předlohy, kterou McCarten napsal spolu s Peterem Morganem, ten se pro změnu s oblibou věnuje britské královské rodině – ať už v oceňovaném seriálu The Crown, jenž sleduje životní a vladařský příběh panovnice Alžběty II., nebo v dramatu Královna, které se odehrává po smrti princezny Diany. Jiné verze Mercuryho Snímek Bohemian Rhapsody – pojmenovaný po téměř šestiminutovém singlu, který jako jediný dosáhl čtyřikrát první příčky v britských hitparádách – sleduje příběh kapely Queen od bleskového nástupu popularity na začátku semdesátých let až po vystoupení na akci Live Aid v roce 1985 na stadionu Wembley. Jejich tehdejší koncert byl o dvacet let později označen v průzkumu televize Channel 4 za nejlepší živý koncert všech dob. „Queen začali už v 70. letech, kdy všichni měli dlouhé vlasy, černé nehty a nosili hodně výstřední oblečení. Myslím ale, že většina lidí si vybavuje Freddieho jako nakrátko ostříhaného, svalnatého muže s knírkem, oblečeného v nátělníku a překypujícího sebevědomím a mužností. Bylo úžasné poznat jeho jiné verze,“ říká o Mercurym jeho herecký představitel Rami Malek. Sedmatřicetiletý herec je známý především ze seriálu Mr. Robot.

Video of Bohemian Rhapsody (2018) oficiální HD trailer #2

Diváci se v jeho podání dočkají všeho, co na pěvecké legendě milovali: Barevných převleků, hustého kníru a samozřejmě i mohutného předkusu zapříčiněný tím, že Mercury měl o čtyři horní zuby více. O operaci ale nikdy neuvažoval, věřil, že právě tato zvláštnost mu pomohla k mimořádnému čtyřoktávovému rozsahu. Malek ve filmu částečně i zpívá, především si ale musel dokonale osvojit Freddieho nezaměnitelný pohybový projev. „Byl obdařen naprosto nepopiratelnou přitažlivostí. Když byl na jevišti, v ruce držel půlku mikrofonu nebo seděl u piana, cítil, že dokáže cokoliv. Bylo to kouzelné, jak dokázal zapůsobit na publikum, každý to mohl pocítit – přiblížil se k vám, jako byste byli jedinou osobou v místnosti – a právě tenhle kontakt z něj dělal tak pozoruhodného, přímo revolučního, naprosto jedinečného umělce naší i jakékoliv jiné doby,“ domnívá se filmový Mercury. Borat Freddieho nepochopil „Rami je fantastický, od teď bude vnímán jako špičkový herec,“ nešetří pochvalou kytarista Queenů Brian May, který byl poradcem při natáčení, stejně jako bubeník Roger Gaylor. Ve filmu je hrají Gwilym Lee a Ben Hardy. Doplňuje je Joe Mazzello v roli baskytaristy Johna Deacona. V jejich podání ve filmu zazní kromě titulní Bohemian Rhapsody také slavné písně jako We Will Rock You nebo We Are the Champions.

Jedním ze zamýšlených herců pro roli Mercuryho byl i komik Sacha Baron Cohen alias Borat. Údajně chtěl ale snímek pojmout kontroverzněji a více zaměřený na homosexuální aféry a drogy. „Nechápal dobře Freddieho hudební odkaz,“ poznamenal Brian May. Výsledný snímek tak na divoký rokenrolový život hledí chápavějším pohledem. Show Must Go On Že si Freddie uměl užívat života, nicméně žádné tajemství není. Dožil se pouhých pětačtyřiceti let, den před svou smrtí – 24. listopadu 1991 – šokoval zprávou, že má AIDS. „Přišel čas, abych svým přátelům a příznivcům na celém světě řekl pravdu. Doufám, že každý z nich se spojí se mnou, mými lékaři a se všemi, kdo bojují proti této hrozné chorobě,“ praví se v jeho tehdejším prohlášení pro tisk. Freddie Mercury, vlastním jménem Farrokh Bulsara, se narodil 5. září 1946 na ostrově Zanzibar do rodiny Pársů, potomků starých Peršanů. Díky svému otci, jenž pracoval pro britskou vládu, se v Indii dostal do anglické internátní školy, kde mimo jiné hrál ve školní kapele The Hectics a kde začala vznikat jeho přezdívka. Spolužáci mu totiž říkali Freddie. Později se rodina přestěhovala do Anglie, kde Freddie prodával oblečení z druhé ruky a studoval design na umělecké akademii v Ealingu. Podle jména mytického božího posla si v té době změnil příjmení na Mercury (v řecké mytologii Hermés, v římské Merkur). Začátkem sedmdesát let vytvořil spolu s kytaristou Brianem Mayem, bubeníkem Rogerem Taylorem a basistou Johnem Deaconem kvartet, považovaný dodnes rockovým světem za jednu z nejkvalitnějších sestav. Na světě byla skupina Queen čili královna. Název také odkazuje na slangové označení homosexuála.

Video of Queen - Bohemian Rhapsody (Official Video)