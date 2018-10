Jiřina Bohdalová natáčí s Kryštofem Hádkem. Skončí to tragicky, ví už režisér Strach

„Je to prostě takový uličník. Nemůžu ale říct, co přesně je zač, to by pak mohlo být všem jasné,“ nechce Kryštof Hádek o své postavě příliš prozradit. Na vltavském nábřeží se sešel s Jiřinou Bohdalovou coby se svou filmovou vzdálenou příbuznou, s níž chce pospojovat dávno zpřetrhané vazby. Alespoň se tak tváří.

„Tentokrát netočíme žádnou komedii s Bohdalkou pro koláče sledovanosti. Tentokrát je to psychodrama s tragickým koncem,“ ujišťuje Jiří Strach, který se u televizních diváků zapsal především jako režisér mysteriózně laděných příběhů. Tento týden například skončilo vysílání třetí série divácky oblíbené kriminálky Labyrint.

Jako od Jiřího Hubače

S Jiřinou Bohdalovou ale Strach naposledy natáčel – nepočítaje její cameo roli v pohádce Anděl Páně 2 – tragikomedii Vrásky z lásky. V příběhu o tom, že stáří neznamená rezignovat na život, byl jejím hereckým partnerem po dlouhých letech Radoslav Brzobohatý. V chystaném snímku se poprvé před kamerou sešla s Kryštofem Hádkem.

„Má charisma a je vynikající herec, což je dobře, protože stará vesta je, že když máte špatného partnera, táhne vás dolů. Ne vy jeho nahoru,“ podotýká ke spolupráci Bohdalová. „Pro mě je to velký zážitek. Jiřina Bohdalová je neuvěřitelná herečka, rozsah jejích rolí od vážných až po komediální je úžasný,“ oceňuje společné natáčení i Hádek.