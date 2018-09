Jsem ten, kdo tě miloval, zpívá Michal Hrůza Anně K. Dohromady je svedl film

S Annou K., a dalšími interprety, nazpíval Michal Hrůza už před deseti lety charitativní píseň Ty jsi jako já. Slíbili si tehdy, že si hudební spolupráci ještě zopakují. Příležitostí se stala titulní píseň k chystanému snímku Ten, kdo tě miloval.

„Duet je to proto, že i film je ve své podstatě duet. Příběh dvou lidí a píseň, která vypovídá o tom, co se odehrává v podařeném scénáři, potažmo knize paní Poledňákové. Film Ten, kdo tě miloval je přece krásná ukázka toho, co nejdůležitějšího se děje v našich životech, a upřímně a jednoduše řečeno, my bychom přece vůbec nežili, kdyby naši rodiče neprožili lásku a nemilovali se,“ vysvětluje inspiraci ke skladbě Hrůza.

Titulní song tak odráží atmosféru předvánočního rodinného příběhu, přestože klip k němu se natáčel v polovině srpna na střeše pražského paláce Lucerna. Snímek vypráví o netradičním detektivním pátrání, do něhož se pouští rodina zesnulého kriminalisty. Ten je rodině, kterou nečekaně opustil, stále nablízku – ovšem jako duch. To vše přináší dojemné i humorné situace.