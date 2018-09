Aby každá jizba byla krásná

Skleněné nápojové soubory, porcelánové jídelní servisy, svítidla, bytový textil i nábytek si lidé mohli od konce dvacátých do závěru čtyřicátých let minulého století pořídit v Krásné jizbě. Tato instituce vznikla se záměrem zpřístupnit esteticky hodnotný bytový design široké veřejnosti. Navrhovali pro ni třeba Adolf Loos nebo Ladislav Sutnar. I předměty s jejich rukopisem najdou návštěvníci do 20. ledna na výstavě v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. V následujícím rozhovoru Krásnou jizbou provádí autorka této expozice Lucie Vlčková.