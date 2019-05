Že by to někoho poučilo, to ne... Devadesát let Pavla Kohouta

„Hlavně jsme nečekali, že nám udělají tak úžasnou reklamu,“ říká o reakci režimu na iniciativu, jež žádala dodržování lidských a občanských práv. „Způsob, jakým se na nás vrhli, byl ojedinělý. Oni to však správně pochopili. Nešlo o to, že se pod to podepsalo jen pár stovek lidí. Šlo o to, že se poprvé v dějinách Československa od roku 1918 byli schopni spolu domluvit lidé, kteří nejenom neměli nic společného a celý život si odporovali, ale dokonce se neměli rádi. Přesto byli ochotni přistoupit na myšlenku, že nejdůležitější je bít se za lidská práva. To režim samozřejmě chápal jako to nejhorší, co se mu mohlo stát.“

Exil: konec snu o socialismu

Škodičů se snažil – různými způsoby – zbavit. Pavlu Kohoutovi a jeho manželce, scenáristce Jeleně Mašínové, povolil vycestovat v roce 1978 na roční pracovní pobyt do vídeňského Burgtheateru, znemožnil jim ale návrat do vlasti.

„Rafinovaně jsme se vraceli domů o měsíc dřív,“ vzpomíná Pavel Kohout. „Potom jsme přijeli do Nové Bystřice, kde nás proclili a pasově odbavili. Až pak zjistili, že jsme to my. Vůbec nečekali, že se vrátíme, protože Jelena měla jít do kriminálu. Takže nás přesvědčovali, abychom odešli, pak nás brutálně odnesli do aut, vytlačili za hranici a zhasli. Tím se odchod trošku zdramatizoval.“