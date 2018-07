Rolling Stones přivezli do Prahy prazáklad celé populární hudby, těší se hudební kritik

Myslím, že ta kapela už je v té fázi, kdy se jde na Rolling Stones bez ohledu na to, co budou hrát. I když samozřejmě každý má nějaký vkus, každého baví jiné písničky, ale obecně se jde spíše na Rolling Stones než na hity.

Zajímá člověka, který jde na koncert „Stounů“ to, co tam budou hrát, nebo prostě jde na Rolling Stones?

Je to proto, že to je „pouze“ koncert legendy, že už to není primárně hudební produkce?

Máte do značné míry pravdu, ale nesmíme zapomenout na to, že Rolling Stones stáli u kořenů poměrně velkého šlahounu hudby, která se hraje dodnes. A setkání s prazákladem té hudby je vždycky zajímavé. Navíc v současné době, kdy se Rolling Stones vrátili zpátky k blues, jak to bylo na poslední desce, ale i na docela velkém podílu koncertního programu, s kterým teď koncertují. Setkání fanoušků s bluesovým základem vlastně celé populární hudby je přinejmenším zajímavé.

Vy jste to už viděl.

Já jsem byl vloni v Rakousku. A byl jsem úplně nadšený. Ale musím říct, že Rolling Stones jsou jedna z asi pěti kapel, kde já trošku ztrácím recenzentský nadhled, který by asi člověk měl mít. Jakmile tam vyběhne Keith Richards, zapálí si cigáro a zvedne ruku ve své typické póze, tak já se stávám opravdu ryzím fanouškem.

Poprvé tu Rolling Stones hráli v roce 1990. Byl jste na Strahově?

Představte si, že nebyl. Byl jsem studentem vysoké školy, a když se otevřely hranice, tak my jsme okamžitě vypadli poprvé v životě na Západ. Až ve 22 letech, to je už dneska neuvěřitelné.

Ale o tom koncertě toho samozřejmě vím poměrně dost z vyprávění, ať už od vrstevníků, nebo od starších lidí, hodně mi o něm vyprávěl třeba Vladimír Mišík, který tehdy dělal se svou kapelou ETC předkapelu. Vím, že pro hodně lidí, ale i pro mne, přestože jsem na tom koncertě nebyl, to bylo takové definitivní potvrzení toho, že proběhla sametová revoluce a fakt žijme ve svobodné zemi.

