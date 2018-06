Recenze: Opera hlasu a ticha v dokonalém provedení. Polsko-ostravská spolupráce nadchla

Sedmdesáti let se letos dožívá Salvatore Sciarrino. O jak významného komponistu jde, dokládá, že mu Teatro alla Scala a Staatsoper Unter den Linden k narozeninám uvedly novou operu. Menší, avšak krásný dáreček mu nadělily také Dny nové opery Ostrava (NODO), a společně s ním potěšily také všechny návštěvníky festivalu.

Deset let stará opera Luci mie traditrici vypráví příběh inspirovaný renesančním skladatelem Carlem Gesualdem, který přistihl svou manželku in flangranti a dosti drsným způsobem s ní i s jejím milencem naložil. Sciarrino libreto adaptoval podle hry ze 17. století a téma zpracoval úplně jinak, než jak by si znalec běžných operních produkcí vůbec dokázal představit.

Dosud neslyšené

Nejdůvěrněji zní úvodní madrigal francouzského pozdně renesančního skladatele Clauda Le Jeunea, který se následně dekonstruován vrací v mezihrách. Starou hudbou, jejíž publikum před sílou hlasu dávalo přednost jeho ohebnosti a pružnosti, je inspirován i zbytek díla, které, poněkud enigmaticky řečeno, ohlušuje svou ztišeností.

Čtveřice sólistů, mezzosopranistka Anna Radziejewska a barytonista Artur Janda v rolích manželů, kontratenorista Jan Jakub Monowid coby milenec a Andrzej Lenart jako sluha, předvedla neskutečnou plejádu výrazů s mnoha glissandy, náhlými crescendy i decresendy, rychlou deklamací repetitivních replik připomínající ptačí švitoření. Dosud neslyšený způsob zpěvu, nic jako Nessun Dorma.

Těžko slovy popsat nové akustické universum, které polští sólisté, do jednoho úžasně připravení, ze svých hrdel vyloudili. Posluchače naprosto uhranuli a nedovolili mu ani chvilkovou ztrátu koncentrace. Zatímco opulentní operní produkce mohou činit dojem, že je divák hudbou zaléván či zaplavován, tentokrát byl spíše vcucáván, absorbován do jejího nitra.