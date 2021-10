Kvůli úniku plynu evakuovali hasiči stovku lidí z židenického nádraží v Brně

Mikoška uvedl, že se nejprve muselo evakuovat 60 lidí, později se počet navýšil na více než 100 lidí. „Byl to masivnější únik plynu, ale podařilo se ho zastavit. Prověřili jsme další objekty, kde bylo vše v pořádku. Před půl devátou jsme místo předali technikovi,“ uvedl Mikoška. Plyn unikal u židenického nádraží, přes které jezdí vlaky z hlavního nádraží ve směru na sever.

„Na půl hodiny byl zcela zastavený provoz na trati z Brna hlavního nádraží na Přerov, Českou Třebovou, na Tišnov a Havlíčkův Brod. Dotklo se to ranní špičky. Vlak do Bohumína má zpoždění 15 minut, rychlík do Prahy 25 minut, osobní vlak do Letovic deset minut,“ vyjmenoval Šťáhlavský.