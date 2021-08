Dva měsíce po tornádové smršti. Místo domů stojí nové základy, naději přinesli dobrovolníci

Ložnice v lisovně

Také Vít Pavka je vinařem, i když je to pro něj jen koníček. Vinný sklep se mu teď stal novým domovem, přespává v lisovně. Tornádo i jeho připravilo o střechu nad hlavou. Po dvou měsících je místo, kde stával jeho dům, prázdné. Zbyla z něj jen suť, kterou auta odvezla na skládku.

Základy v zemi naznačují, kde by měl stát dům nový. „Souhlas od stavebního úřadu snad mám, ale potřebuju dokončit stavební projekt, na to se momentálně čeká. Hledal jsem projekční kanceláře, ale opravdu jsou tak zaneprázdnění, že se musí čekat,“ popsal a dodal, že telefonáty už ani nepočítá.

Na jeho účtu už skončily stovky tisíc korun z různých sbírek. Přesný přehled ale nemá. „Abych řekl pravdu, já nevím, protože nemám přístup k internetu. Přístup jsem měl na tomto domě,“ řekl.

Děti vysypaly i drobné z pokladničky

O dům i hospodu přišel během smršti také Ivan Sečkář. To ale zdaleka nejsou ty největší ztráty, při tornádu zemřel jeho bratr. „To jsem se dozvěděl asi hodinu po tom tornádu. Volala mi neteř, že ho to zabilo. Předtím jsem si ještě říkal, že se to holt postaví znovu, ale tohle už se vrátit nedá,“ svěřil se.

Naději do rodiny začali nosit lidé, které ani neznali – dobrovolníci. „Přišel starší pán a zeptal se, jestli jsem majitelem té restaurace. Říkám, ano. Strčil mi do ruky peníze a šel pryč. Vhrkly mi slzy do očí. Takových momentů bylo daleko víc. Přijela rodina z Olomouce, přivezla nějaké peníze. A děti, že měly v autě pokladničku, tak se ještě vrátily, vysypaly pokladničku,“ popsal.



Restauraci, kterou založila babička a byla srdeční záležitostí celé rodiny, by chtěl Ivan Sečkář postavit znovu. V ideálním případě, aby stála příští rok, v roce, kdy měla původně slavit sté výročí.