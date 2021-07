Révu nejprve poničily kroupy velikosti pingpongových míčků, potom přišlo tornádo. Vinaři sčítají škody

Skelná vata mezi hrozny

Větrný vír se naštěstí neprohnal přímo skrze révu, povalil ale sloupky, potrhal tažně a do vinohradu nafoukal skelnou vatu. „Viděl jsem, že tam aspoň něco bude, že se třeba díky tomu podaří přežít,“ přiblížil.

V řemesle podle něj funguje solidarita, vinaři si mezi sebou pomáhají. „Zvlášť teď, kdy je réva nejcitlivější. Hrozínky jsou jak malé děcko, musíte se starat s velkou péčí,“ popsal Marada. Mezi postiženými jsou ale i Maradovi pracovníci, kteří musí nejprve zabezpečit svůj majetek.

„Traktorista došel po 14 dnech do práce, protože mu to vzalo dům. Nemůžete chtít po lidech, kteří mají poničené domy, aby chodili do práce,“ uvedl a vzápětí dodal, že se s pomocí hlásí řada dobrovolníků.

Odklízení trosek a nepořádku je už z většiny hotové a na řadu teď přišly odbornější práce, například s obnovováním elektřiny. „Tekla nám zásuvkami voda a já jsem vinař, takovým věcem já nerozumím,“ svěřil se.