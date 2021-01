Zoraná pole lákají nepoctivé hledače pokladů. Na vzácných předmětech se snaží vydělat

Na kontroly do terénu čas od času vyráží Miroslav Popelka a jeho kolegové z kroměřížské pobočky Ústavu archeologické památkové péče. Vědí, že archeologická lokalita u Němčic Nad Hanou zloděje přitahuje. „Je pro to krásný anglický termín, jsou to takzvaní ‚nighthawkers‘. Ti, kteří se snaží být skrytí pod rouškou tmy,“ vysvětlil archeolog Miroslav Popelka.

Na jednu takovou skupinu se archeologům podařilo upozornit policisty koncem loňského roku. Muži přišli o detektory a hrozí jím pokuta až čtyři miliony korun. „Vzhledem k tomu, že se zde muži pochybovali potmě a měli u sebe detektory a nářadí na kopání, bylo zřejmé, že se jedná o nelegální hledače,“ uvedl mluvčí prostějovské policie František Kořínek.

Nepoctiví hledači doufají v objev vzácných mincí

I když to na první pohled nevypadá, pole u Němčic jsou jednou z nejcennějších archeologických lokalit v Česku. Před více než dvěma tisíci lety tam stálo keltské obchodní centrum. Pokaždé, když zemědělci pole přeorají, lze v místě najít korálky, ozdoby ze šatů i peníze.

Nepoctivé amatéry s detektory k Němčicím láká jediné – zlato. Podle odhadu archeologů tam zloději za dvacet let vysbírali na 10 tisíc keltských mincí za stovky milionů korun. „Například tržní hodnota unikátní mince s takzvaným jelenem se pohybuje od 150 tisíc korun nahoru,“ uvedl archeolog Ivan Čižmář.