Vodáci nesmí na Teplou Vltavu. Platí zákaz kvůli nízké hladině řeky

Pod Soumarským mostem byla v osm hodin ráno hladina Teplé Vltavy těsně pod padesát centimetrů. A ten jeden milimetr rozhodl. Vodáci na řeku v národním parku Šumava nesmějí.

„Je to docela špatné. Nepamatujeme, že by v tenhle čas bylo tak málo vody,“ popsal Zdeněk Hašek z registračního místa Soumarský most NP Šumava.

Vodáci měli povinnou registraci, lodě ale musely zůstat na břehu. „Zdá se, že by to šlo, ale dále můžou být nějaké kameny, takže tomu rozumím,“ říká vodák z Ostravy Juraj Pecár.