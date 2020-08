Utonulých vodáků v Česku přibývá. Nenosí záchranné vesty a zanedbávají přípravu, tvrdí expert

Podle něj je možné poskytnout tonoucímu pomoc i ze břehu, pokud mu hodíme nějakou plovoucí pomůcku, které by se mohl zachytit. „Záchranný kruh, lano nebo nafukovací podkova. Cokoliv, čeho se může chytit. Tato záchrana ale vyžaduje nácvik. Je potřeba si uvědomit, že pro tonoucího v dané chvíli není lehké se pomůcky zachytit,“ popisuje vodácký expert.

Sedláček to uvedl s tím, že je nezbytné mít na sobě po celou dobu plavby záchrannou plovací vestu. Tu by na sobě měli mít jak dospělí, tak děti. „Používání vesty není ostuda, ale preventivní opatření. Pokud jde o zkušenější vodáky, vesta jim pomůže zachraňovat lidi nebo vybavení spadlé do vody. Je to s ní jednodušší a zcela bezpečné,“ tvrdí Sedláček.

Jak postupovat při tonutí?

V případě, kdy člověk spadne do vody a začne se topit, je potřeba vyvinout veškeré úsilí pro jeho záchranu. Aktivnímu tonoucímu je potřeba poskytovat různé nápovědy, jak se zachránit, pokusit se k němu přiblížit a dostat ho do bezpečí.

„Nejlepší je podat mu něco plovoucího, čeho by se mohl zachytit. Pádlo, záchranný pás nebo třeba i dětskou nafukovací hračku,“ jmenuje Sedláček. V aktivním stadiu tonutí zůstává člověk většinou dvě minuty, poté se z něj stává pasivní tonoucí.

Jeho pohyby ustávají a dochází k samotnému tonutí. „V tuto chvíli by se k němu měl přiblížit dobrý plavec s nějakou pomůckou, která mu pomůže tonoucího nadlehčit a dostat ho do bezpečí ke břehu. Tam je potřeba začít s oživovacími úkony,“ vysvětluje expert.