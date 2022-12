Lesníci v Boubínském pralese souše pokácet nesmějí, rozhodlo ministerstvo

Lesníci chtěli odstranit třináct souší, aby k jezírku mohli znovu turisté. Správa parku to kvůli ochraně přírody zakázala. Rozhodnutí teď potvrdilo i ministerstvo životního prostředí. „Je potřeba počkat, až tyto stromy, které hrozí pádem a jsou blízko turistické trasy, spadnou samovolně,“ řekl mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Podle lesníků to ale může trvat i deset let. Podle nich bylo zlomení souší a jejich ponechání v oplocené části rezervace nejekonomičtějším řešením. „My to nemůžeme udělat, my to rozhodnutí respektujeme, a tak se budeme zabývat obchozí trasou,“ vysvětlil ředitel Lesního závodu Boubín Miloš Juha.

Náhradní stezku nestačí jen vyznačit

Náhradní trasu směrem k Boubínskému jezírku nestačí jen vyznačit. Pokud ji správa parku schválí, lesníci na ní budou muset postavit tři sta metrů dlouhý chodník. Podobný chodník na podzim opravovala správa parku na Chalupské slati v jižní části Šumavy. Pět set metrů vyšlo na milion dvě stě tisíc korun.

O náhradní trase budou Lesy České republiky spolu s vedením parku jednat tento týden. Oficiální cesta k rezervaci je uzavřená od jara. Řada lidí ale zákaz porušuje.