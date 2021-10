Parkovací zóny se protáhnou i na jih Českých Budějovic. Odstavná parkoviště ale kapacitou nestačí

České Budějovice zavedou modré zóny na jih od centra města od začátku prosince, a to do oblasti ohraničené ulicemi Žižkova, Mánesova, Papírenská, Novohradská až po řeku Vltavu. Jde už o třetí etapu regulace parkování v Českých Budějovicích. V předchozích dvou zavedla radnice rezidenční stání v severnějších částech města, tím však došlo k vytlačení aut více na jih. „Auta se nám nevejdou do ulic,“ komentoval krok náměstek primátora pro dopravu Petr Holický (ANO).

Techničtí pracovníci tak v těchto dnech i na jih od centra rozšiřují modré pruhy a osazují dopravní značky. „Očekáváme, že bude do 15. listopadu uskutečněna montáž parkovacích automatů,“ doplnil Holický.

Obyvatelé si už o oprávnění mohou požádat, a to jak u na pobočce dopravního podniku, tak skrze webové stránky. „Stojí 400 až 500 korun, podle zóny, vzdálenosti od středu města,“ řekl Holický. Druhé auto bude následně stát desetinásobek.

Dvě odstavná parkoviště pro 18 tisíc dojíždějících

Rezidenční parkování by podle náměstka mělo také motivovat dojíždějící za prací, aby své vozy zanechávali na záchytných parkovištích a následně se do centra přepravili dotovanou městskou dopravou. Podle dat z roku 2017 ale do Českých Budějovic denně přijede kvůli práci zhruba osmnáct tisíc lidí. Kapacita dvou odstavných parkovišť tak nestačí.

„Problém města je, že nemá pozemky pro výrazné množství parkovišť. Nicméně to funguje i jako síť na okrajích města. V blízkosti zastávek MHD je možnost zaparkovat i v ulicích. Potom to funguje jako záchytné parkoviště,“ uvedl Holický.

V přípravě je tak parkovací dům s téměř pěti stovkami míst u sportovní haly na Dlouhé louce, ve výhledu je podle Holického také stavba záchytného parkoviště ve východní části města u hřbitova. „Tam by mělo být nejkapacitnější parkoviště, protože tam má město i volné pozemky,“ dodal náměstek.