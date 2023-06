Zájem Čechů o hypotéky opatrně roste. Lákadlem jsou levnější starší byty i domy

Kratší fixace v oblibě

Podobně jako další žadatelé teď bude čekat, jak se hypoteční trh bude vyvíjet. Podle toho by do budoucna zvažoval třeba refinancování.

Podle Martina Osičky z Komerční banky teď vysoké sazby lidé řeší hlavně kratšími fixacemi. „Před třemi čtyřmi lety to byly spíš delší fixace, i pět nebo třeba sedm let. V tuto chvíli klienti volí i kratší fixace, protože spoléhají na to, že v nějakém rozmezí třeba roku, dvou, třech sazby poklesnou,“ konstatuje Osička.