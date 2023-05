Nafta by mohla přijít o výhodnou sazbu DPH dříve

Z celkové ceny načerpané nádrže kamionu padne na spotřební daň podle některých dopravců na 10 tisíc korun. Navíc se čeští podnikatelé bojí, že ztratí konkurenceschopnost, a to hlavně proti Polsku.

„Rozdíl mezi spotřební daní českou a polskou je (teď) zhruba 50 haléřů, a to se dá ještě vydržet. Když to bude o korunu padesát, celkově o 2 koruny, je to pak už hodně peněz,“ popisuje jednatel společnosti HZ Truck Michal Hošek.

Podle mluvčího Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia Martina Felixe se Česko snížením spotřební daně přiblížilo ke státům jako Polsko, Maďarsko nebo Slovensko. „Projevilo se to i na práci našich dopravců, že skutečně zakázky vzrostly. Teď zpátky, kdyby ta daň stoupla, tak velice rychle by to tyto země převzaly a jsou zde i velmi aktivní dopravci z Turecka, kteří si po cestě vezmou také levnější naftu.“

Spotřební daň stát nejprve snížil pro naftu i benzin, a to od loňského června. Od října platilo opatření už pouze pro naftu. Z veřejných rozpočtů na něj šlo loni 7 miliard korun, letos by mělo vyjít zhruba na 10 miliard.

Nafta zlevňuje už od února, v uplynulém týdnu řidiči litr natankovali v průměru za 33 korun a 27 haléřů. Loni na konci dubna platili 45 korun.