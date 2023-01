Věřitelé povolili společnosti NWT reorganizaci, chce prodat budovy a využít úvěr

Firma, která dodávala plyn teplárnám v Břeclavi a ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku, na sebe 12. října podala insolvenční návrh s návrhem na povolení reorganizace, protože se dostala do platební neschopnosti. Zdůvodnila to nástupem energetické krize. Insolvenční správce i právní zástupce samotné firmy v pátek věřitelům řekli, že v případě reorganizace mají šanci dostat zpět větší část svých pohledávek, než kdyby šla firma do konkurzu a veškerý její majetek se rozprodal.

„Míra uspokojení nezajištěných pohledávek by mohla být od dvaceti do čtyřiceti procent. Dlužníkovi reorganizace zvýší šance při vymáhání jeho vlastních pohledávek, které pak bude moci použít při uspokojování svých věřitelů,“ uvedl právní zástupce NWT Petr Houžvička. Na vypracování podrobného reorganizačního plánu nyní bude mít NWT 120 dní.

Věřitelé také odvolali prozatímní věřitelský výbor a zvolili nový, který má tři členy. Zajištěné věřitele zastupuje Reiffeisenbank, nezajištěné insolvenční správkyně Sberbank CZ a investiční fond Ifis.