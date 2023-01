Jako by se neoteplovalo. Emise nových osobních aut v Česku loni stouply

V Česku se loni zvýšily průměrné emise oxidu uhličitého (CO 2 ) u nových osobních vozů o 1,5 procenta na 138 gramů na kilometr. Za posledních deset let emise CO 2 klesly jen o tři gramy na kilometr. Vyplývá to z údajů Centra dopravního výzkumu.