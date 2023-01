Domácnosti i firmy čeká ekonomicky složitý rok, shodují se analytici

„Inflace by pravděpodobně měla začít klesat velmi pomalu, měla by začít klesat v prvních měsících, v druhé půlce roku už by zřejmě měla poklesnout pod deset procent,“ předpovídá ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Násobně vzrostly ceny energií, zatěžují rozpočty domácností i firem. Cena plynu ale v posledních týdnech klesala a dostala se na nejnižší hodnotu od začátku ruské invaze na Ukrajinu. „Pokud by ceny plynu ještě dále o něco poklesly, tak jsou dány dobré předpoklady, že v roce 2024 už ochrana cenovým stropem nemusí být a vše se vrátí k normálu,“ soudí výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

Ceny pohonných hmot od začátku války vystoupaly až téměř k padesáti korunám za litr. Koncem roku začaly výrazně klesat v případě benzinu k průměru 36 korun za litr. „Obávám se, že jsme velice blízko dna a v příštích týdnech bych očekával spíš mírné zvyšování,“ konstatuje portfolio manažer Petr Zajíc ze společnosti Amundi Asset Management Czech Republic.