Řadě penzijních fondů zbývaly před intervencí jen hodiny do krachu, uvádí britská centrální banka

Centrální banka zasáhla po masivním výprodeji britských státních dluhopisů v reakci na fiskální politiku nové vlády představenou 23. září. Mimořádná opatření zahrnují dvoutýdenní program nákupů dlouhodobých státních dluhopisů a odklad plánovaného zahájení prodeje státních dluhopisů v držení banky.

Propad hodnoty dluhopisů vyvolal paniku zejména u britských investičních fondů LDI, které při alokaci aktiv odrážejí současné a budoucí závazky penzijního plánu. Dlouhodobé státní dluhopisy tvoří zhruba dvě třetiny objemu aktiv LDI, která dosahují asi 1,5 bilionu liber (41,8 bilionu korun). Mnoho LDI je ve vlastnictví penzijních fondů, které nabízejí doživotní garantovaný roční příjem po odchodu do důchodu na základě posledního nebo průměrného platu pracovníka.

Viceguvernér centrální banky Jon Cunliffe ve zprávě uvedl, že LDI vydaly 27. září večer hrozivé varování, protože výnosy třicetiletých státních dluhopisů proti ránu vzrostly o 0,67 procentního bodu a řada z nich se obávala, že se dostanou do záporné čisté hodnoty aktiv. To by znamenalo, že budou muset následující ráno zahájit proces likvidace a hrozila by rozsáhlá finanční nestabilita.

Centrální banka oznámila nouzové opatření za účelem nákupu dluhopisů 28. září a výnosy třicetiletých státních dluhopisů v reakci na to klesly o jeden procentní bod.

Cunliffe upozornil, že rozsah pohybu výnosů dlouhodobých státních dluhopisů byl v tomto období bezprecedentní. Nárůst výnosů třicetiletých dluhopisů byl ve čtyřdenním období více než dvakrát větší než největší pohyb od roku 2000, dodal.