Spotřebu energií se snaží snižovat podniky i domácnosti. V pololetí kleslo využívání plynu o pětinu

Snižovat teplotu v bojlerech ale na druhé straně nelze nezřízeně. Jde i o to, jakou teplotu vyžaduje konstrukce potrubí a také o to, že se ve vodě v nedostatečně ohřáté nádrži mohou držet mikroorganismy. Zmíněných 45 stupňů Celsia je minimum, doporučená je padesáti- až pětapadesátistupňová teplota.

Úspory na pohled zanedbatelné, ale v důsledku i docela velké, lze dosáhnout například i vypínáním elektroniky, která obvykle v domácnostech běží nepřetržitě, jako jsou routery a switche. „Tato zařízení mohou řádově odebírat desítky wattů. Když si to přepočítáte na dnešní energie, jsme na tisícikorunách,“ upozornil Jan Truxa. Zároveň však nepovažuje za zásadní „žrouty“ energie spotřebiče ve stand by módu.

Konec růstu cen? Není na obzoru

Ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl očekává, že ceny energií porostou dál, a úspory budou o to důležitější. „Pořád vidíme ceny, které nekopírují spotové ceny. Spotové ceny elektřiny i plynu jsou zhruba na pěti stech procentech toho, co bylo v loňském roce, a ještě se plně nepropsaly do koncových cen. Dodavatelé energií budou i na podzim dále zdražovat a nebudou to jednotky procent, budou to spíše desítky procent,“ očekává.

Nejvýrazněji podle něj pociťují zdražování domácnosti, kterým zkrachoval dodavatel, a také ty, kterým právě skončila krátkodobá fixace. Ostatním se ceny zvyšují postupně. Varoval, že hrozí, že se kvůli stále dražším vyúčtováním může leckdo zadlužit. „Spousta domácností to řeší velmi zkratkovitě (…), že si jdou půjčit k nebankovní společnosti,“ upozornil Hábl.