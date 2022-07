Cena ojetých vozů stagnuje či klesá. Podle prodejců ale není jisté, že zlevňování vydrží

„Poslední dva roky byl trend růstu cen zhruba tři procenta měsíčně, poprvé v červnu jsme zaregistrovali pokles cen vozů. Například Octavia z roku 2017 poklesla o půl procenta měsíčně, kdežto Škoda Superb nebo Passat až o dvě procenta měsíčně,“ přibližuje obchodní ředitel autobazaru Zbyněk Müller.

„Od začátku roku se střední hodnota ojetin nabízených na českém sekundárním trhu pohybovala někde mezi 185 až 190 tisíci korunami. Data za první polovinu července zatím ukazují, že cenový medián se snížil na současných 179 tisíc korun,“ dodává výkonný ředitel autocenter Luboš Vorlík.

V Německu pak průměrná cena aut starých do pěti let klesla mezi prvním a druhým čtvrtletím o téměř deset procent. I to je jeden z důvodů, proč ojeté vozy začínají zlevňovat i v Česku. „Důvodem je primárně pokles poptávky, tento pokles je způsoben několika faktory - jedním z nich je sezónnost. Druhým důležitějším faktorem je současná ekonomicko-geopolitická situace,“ vysvětluje Müller.