Z Ruska už odešlo tři sta mezinárodních firem, dalších pět set významně omezilo působnost

Více než tisícovku firem experti z Yale ohodnotili písmeny A až F podle míry jejich zapojení do obchodování s Ruskem. „Jedna z českých firem, která mě svým krokem ohromila – a připadala mi opravdu inspirativní – byl Elekon, který prodává časoměrná zařízení. Oni na dálku vypnuli hodiny na Ruské akademii věd. To si myslím, že je strašně silné vyjádření postoje,“ sdělila spoluautorka výzkumu Georgia Hirsty.

Vedle uvedených firem, které na trhu neobchodují, nebo svou činnost významně omezily, v podnikaní (bez dalších investic) pokračuje 143 subjektů, dalších 183 firem činnost neomezilo vůbec.

„Firmy, které své aktivity jen přerušily, v některých případech stále platí své zaměstnance. Vnímáme to jako chybu, i když je to jejich věc. Ale podkopává to snahy udusit Putinovu válečnou mašinérii tím, že pořád do jeho systému vkládají peníze,“ sdělil autor výzkumu Jeffrey Sonnenfeld.