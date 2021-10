ERÚ čeká na odpovědi posledních dodavatelů, jestli mají nasmlouvanou energii. Čas mají do půlnoci

Energetický regulační úřad oslovil dodavatele energií s žádostí, aby doložili, že mají nasmlouvané dodávky, v polovině října, termín stanovil na konec měsíce. Před víkendem mu odpovědělo 355 z celkových 450 dodavatelů a ze 70, kteří mají přes tisíc odběrných míst, reagovalo 60, uvedl mluvčí ERÚ Michal Kebort. Těm, kteří by do neděle neodpověděli, hrozí podle něj až patnáctimilionová pokuta za porušení energetického zákona.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček avizoval, že v pondělí chce s ERÚ dokončit jednání o zastropování záloh. Začalo již před víkendem. Z ERÚ již dříve zněly hlasy, že by cenový strop bylo obtížné zavést. „Nelze podle našeho názoru přenést náklady na jiné spotřebitele, to si myslím, že není férové ani spravedlivé,“ řekl Petr Kusý z rady úřadu. Navíc by podle něj „šlo o zásah do trhu, který si nemůžeme dovolit“ s ohledem na pravidla evropského trhu. Podle Havlíčka by ale v tomto případě mělo jít „o zastropování zálohových faktur pro DPI, nikoliv ceny“.

Předseda rady ERÚ Stanislav Trávníček zdůraznil, že řešením situace pro lidi s velmi vysokými zálohami především je, „ať si najdou jiný produkt, než je dodávka dodavatele poslední instance“. Havlíček ovšem připustil, že „ne každý je schopen to zvládnout rychle, ne každý využívá elektronických nástrojů“.