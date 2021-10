Havlíček: Jednáme s ERÚ o zastropování záloh u dodavatelů poslední instance

Celá řada Čechů musí první zálohu u dodavatele poslední instance zaplatit do konce října. Zdali se zmíněné zastropování podaří zrealizovat v takové rychlosti, není jasné. „Děláme pro to maximum. Není to jednoduchá věc. Snažíme se to udělat tak, abychom kvůli tomu nemuseli do Poslanecké sněmovny, což by proces prodloužilo o několik týdnů. Hledáme rychlejší cestu a vypadá to, že by se nám ji mohlo podařit najít,“ vysvětlil Havlíček.

Ministr průmyslu a obchodu už dříve uvedl, že asi desetina českých domácností (400–500 tisíc) ohrožených energetickou chudobou bude mít kvůli růstu cen energií nárok na jednorázové dávky. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) to ovšem není možné a řešení musí navrhnout ministerstvo průmyslu a obchodu. Premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli tomu žádá o svolání schůze vlády.