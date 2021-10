Svět se dohodl na minimální dani pro nadnárodní firmy ve výši 15 procent. Státníci mluví o historickém okamžiku

Dohoda podle organizace zajistí, aby velké podniky odváděly spravedlivou část daní všude, kde podnikají a vytvářejí zisky. „Náš mezinárodní daňový systém bude díky dnešní dohodě spravedlivější a bude lépe fungovat,“ uvedl generální tajemník OECD Mathias Cormann. „Je to dalekosáhlá dohoda, která zajišťuje, že náš mezinárodní daňový systém bude dobře plnit svůj účel v digitalizované a globalizované světové ekonomice,“ dodal.

Organizace také uvedla, že díky minimální sazbě by státy inkasovaly ročně kolem 150 miliard dolarů nových příjmů, zatímco práva na zdanění více než 125 miliard dolarů zisku by se přesunula do zemí, kde velké nadnárodní společnosti vydělávají.

S dohodou souhlasili také dosavadní tvrdí „odmítači,“ tedy Irsko, Maďarsko a Estonsko, které mají nízké firemní daně, na něž lákají korporace do svých zemí.

Čtyři státy - Keňa, Nigérie, Pákistán a Srí Lanka - se k dohodě zatím nepřipojí.

World leaders reach landmark deal on a global corporate tax rate https://t.co/n2X7Y0nPbD — CNBC (@CNBC) October 8, 2021

Země, které dohodu podpořily, by měly minimální globální daň ve výši 15 procent začít využívat od roku 2023. Někteří činitelé to označili za velmi napjatý termín.

Švýcarsko v pátek vyzvalo k poskytnutí více času a právní jistoty při provádění nových daňových opatření. „Švýcarsko požaduje, aby při provádění byly zohledněny zájmy malých, robustních ekonomik a aby byla pro dotčené společnosti stanovena právní jistota,“ uvedlo ministerstvo financí v prohlášení. Dodalo, že nebude možné zavést nová pravidla do roku 2023, jak předpokládá OECD.

Souhlasili i Maďaři a Irové

Maďarsko se k dohodě připojí. Uvedl to v pátek, ještě před oficiálním oznámením OECD, ministr financí Mihály Varga. Podle něho byly splněny podmínky, které Budapešť navrhovala, včetně desetiletého přechodného období. Dohoda, za kterou stojí OECD, předpokládá, že globální sazba bude minimálně 15 procent. Podle Vargy si však Maďarsko udrží nynější devítiprocentní sazbu, a to díky speciálně vytvořenému mechanismu pro výběr globální daně, informovala agentura Reuters.

Irsko dohodu o globální dani podpoří, oznámila vláda v Dublinu už ve čtvrtek. Země dosud těží ze své nízké podnikové daně 12,5 procenta, která nalákala mnoho nadnárodních společností, například Apple, Google a Facebook, aby si vytvořily své evropské centrály právě v Irsku. „Tato přelomová dohoda se bude zabývat globálními daňovými výzvami digitalizace a poskytne jistotu a stabilitu, které velké podniky a vláda potřebují. Jsem přesvědčen, že Irsko bude přitažlivým domovem pro nadnárodní podniky dlouho do budoucna,“ uvedl irský ministr financí Paschal Donohoe.

Facebook pak ve své reakci vyhlásil, že již dlouho volá po reformě globálních daňových pravidel. „Uznáváme, že by to mohlo znamenat placení vyšších daní a na různých místech,“ připustil zároveň viceprezident Facebooku pro globální záležitosti Nick Clegg. „Daňový systém musí vzbuzovat důvěru veřejnosti a zároveň poskytovat jistotu a stabilitu podnikům. Těší nás, že se rýsuje mezinárodní shoda,“ dodal.