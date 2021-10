Sílící česká měna se vydala směrem k 25 korunám za euro. Oslabuje vývozce, pomáhá dovozcům

Krmivo pro psy a kočky tato firma vyváží do 75 zemí. Už zvažuje, o kolik budou muset svým zákazníkům zdražit. Na vině ale nejvíce budou drahé suroviny. „Posilování kurzu nevnímám jako zásadní riziko. Tím je spíš velice rychlé, nekontrolovatelné a nepředvídatelné zdražování všech možných vstupů do výroby, počínaje obaly, plechovkami, veškerou logistikou, energiemi,“ dodává Kříž.

Vysoké inflace se obává 80 procent Čechů. Na 62 procent lidí ale nehodlá v nejbližší době podniknout se svými financemi žádné kroky, které by znehodnocování jejich vlastních peněz mohly zmírnit. Vyplývá to ze zářijového průzkumu investiční platformy Roier, který mezi 1050 respondenty uskutečnila agentura Ipsos.

Míra inflace v Uniii i v eurozóně v srpnu prudce vzrostla a dostala se na nejvyšší hodnotu za téměř deset let. V celé sedmadvacítce unijních zemí inflace vystoupila na 3,2 procenta z červencové hodnoty 2,5 procenta. V 19 státech, které používají společnou měnu euro, pak inflace dosáhla tří procent. To je proti červenci nárůst o osm desetin procentního bodu.

A kurz koruny nejspíš nepomůže cenám ani v dalších prodejnách. Například v Obchodním centru Harfa jich je 150. „Musíme brát v potaz celý obraz,“ řekl ředitel OC Harfa Pavel Hradec. Tedy i logistiku, dovoz a ne pouze silnou korunu.

Od začátku roku zatím koruna posílila o víc než tři procenta a v tomto trendu by měla pokračovat. „Koruna bude podle stávající prognózy dále postupně zpevňovat a na přelomu letošního a příštího roku posílí pod 25 korun za euro,“ uvedl guvernér České národní banky Jiří Rusnok koncem září.

Předseda představenstva Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský soudí, že k tomu, aby se vliv silné koruny začal přímo propisovat do cen, musel by být ještě razantnější. „Myslím si, že hranice 25 korun je taková signální úroveň, u které by se to mohlo stát.“

Pro příští rok centrální banka počítá s tím, že by lidé mohli evropskou měnu nakupovat ještě levněji.