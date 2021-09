Maláčová: Kdo říká, že nebude zvyšovat daně, lže

video Maláčová: Minimální mzda by měla být osmnáct tisíc

Státní rozpočet pro letošní rok skončil v srpnu se schodkem přes 298 miliard korun, což byla nejhorší srpnová bilance v historii samostatného Česka. Pro příští rok plánuje ministerstvo financí deficit ve výši 376,6 miliardy. Rekordní zadlužení vysvětluje náklady, které měla na státní kasu pandemie koronaviru.

„Druhý rok se opakující extrémní zadlužení kvůli pandemii je zvládnutelné. Co mě děsí, jsou dopady zrušení superhrubé mzdy. To je strukturální problém, který nám ve státním rozpočtu každoročně vyrábí deficit,“ prohlásila v Interview ČT24 ministryně Maláčová.

Lidový dům již řadu let navrhuje sanovat veřejné finance pomocí sektorové daně a Maláčová v ČT24 upozornila, že do zahraničí každý rok mizí v ziscích tři sta miliard korun, což koaliční hnutí ANO dosud odmítalo zohledňovat – a zdanění zavádět.

„Pokud stojíme před deficitem 380 miliard, tak se ukazuje, že to není zvládnuté a že to problém je,“ prohlásila ministryně. „Kdo říká, že nebude zvyšovat daně, lže, protože se daně zvyšovat budou. A pokud některé politické strany říkají, že ne, tak se pravděpodobně chystají na zvednutí DPH, pravděpodobně budou zvedat věk odchodu do důchodu nebo zavádět spoluúčast ve zdravotnictví.“