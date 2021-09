Vývoz potravin z Británie do EU výrazně klesl, nejhůře dopadlo hovězí a sýr

Vývoz potravin a nápojů z Británie do Evropské unie zaznamenal v první polovině roku „katastrofální“ pokles kvůli překážkám obchodu spojeným s odchodem království z EU. Nejhůře zasažený je vývoz hovězího masa a sýrů. Uvedla to britská Federace pro potraviny a nápoje (FDF). Ztráty z poklesu prodejů do Evropy nemohou nahradit ani zvýšené prodeje do třetích zemí, zejména do Číny a do Austrálie, píše levicový list The Guardian, který se stavěl proti brexitu.