Šetřit na nesprávném místě by nebylo vhodné, řekl odborář Dufek k diskusi o růstu platů

„Je to zároveň otázka daňového systému v České republice. Mně se absolutně nelíbí, že zde máme na jedné straně spoustu ekonomů – lidí, kteří se staví do pozice, jak by radili státnímu rozpočtu, a přitom s vlastními firmami daní mimo území České republiky. To je prostě nepřijatelné. A vůbec se mi nelíbí, že zahraniční firmy, které neustále hovoří o tom, jak u nás investovaly, vyvezou na dividendách 300 miliard korun. V tomto případě by měl být český daňový poplatník ve výhodě,“ doplnil.

Pilný se k aktuální tuzemské ekonomické situaci staví rezervovaně. „Když jsem byl ministr financí, počítal jsem deficit v miliardách, teď se počítá ve stovkách miliard. Je to bezesporu způsobené finišem k volbám a samozřejmě to ještě nekončí, protože zde máme další kreativní návrhy jako zvýšení příspěvku za státní pojištěnce, zvýšení valorizace důchodů, ve hře je zvýšení platů státních zaměstnanců. To ten rozpočet požene do výše, kterou si prostě nemůžeme dovolit, protože stoupá obsluha státního dluhu,“ konstatoval.

„Když jsem se stal ministrem financí a byl dvakrát u pana prezidenta, tak mi dával za příklad našeho prvního ministra financí pana Rašína, který měl nad sebou na stěně nápis: Nedám. Já jsem se podle toho choval, moje následovnice nikoli,“ dodal Pilný.

Dufek věří, že je stále dostatek času na konstruktivní diskusi. „Do vytvoření státního rozpočtu, tedy do měsíce září, je dostatečně dlouhá doba na to, abychom o návrzích jednali,“ míní.