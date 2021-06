Naším úkolem je dělat „evangelizaci“ 3D tisku, tvrdí podnikatel Průša

Dostupnost 3D tisku pro všechny

„Hlavním klíčem je teď to, abychom lidem co nejvíc usnadnili tvoření modelu předtím, než budou tisknout, aby se toho nebáli a tím pádem i ten samotný 3D tisk pro ně nebyl strašák. Je to jednodušší než formátovat dokument ve Wordu,“ myslí si Průša.

3D tisk se podle něj již poměrně využívá i v průmyslu, není to ale očividné. „Lidé, kteří to používají v práci, tak to moc nesdílí. Většinou to sdílí lidé, kteří mají jako koníček 3D tiskárny, ne tisk,“ říká podnikatel. „Před pár dny jsem byl na konferenci, kde se mnou byla dáma ze Škody a dozvěděli jsme se, že tam máme spoustu tiskáren a díky nim se podařilo odvrátit zastavení výroby superbu a ještě jednoho modelu,“ uvádí.

„Naším úkolem je dělat evangelizaci 3D tisku a vysvětlovat, jak to funguje. Jsme výrobci nástroje. Když lidem vysvětlíme, co se s ním dá dělat, tak za námi potom přijdou. U každého našeho zákazníka jde 3D tiskárna použít na něco úplně jiného,“ shrnuje podnikatel.

3D tiskárna nejčastěji využívá plastovou strunu namotanou na cívce. Ta se vtlačuje do hlavy s tryskou, ve které se roztaví a postupně se vrstvu po vrstvě nanáší na desku. Takto můžou vznikat průmyslové součástky nebo i protézy. Ve větším měřítku jde tisknout třeba i domy. Existují už i tiskárny na jídlo.