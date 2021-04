Startuje program na podporu podnikatelů Covid 2021, připraveno je šest miliard korun

Podnikatelé mohou od pondělní deváté hodiny ranní začít žádat o podporu z nového programu Covid 2021. Získat budou moci příspěvek 500 korun na zaměstnance na den za dobu od 11. ledna do 31. března. Podmínkou vstupu do programu je propad tržeb za leden až březen alespoň ve výši padesáti procent proti stejnému období loňského, nebo předloňského roku. Žádosti bude přijímat ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které dotační titul připravilo, prostřednictvím svého on-line informačního systému. Příjem bude otevřen do 31. května. Na pomoc je připraveno šest miliard korun.